De la station Concordia à l’île de Spitzberg, l’Institut polaire Paul-Emile Victor est au service de la recherche scientifique dans les régions polaires

Photo : Gildas Lemonnier

Armel Ménez, des îles Crozet à la presqu’île de Crozon

Pour prolonger le voyage dans les terres subpolaires, on vous emmène sur l’île de la Possession sur l’archipel des Crozet et plus précisément à la station Alfred Faure. Nous sommes avec Armel Menez, il est aujourd’hui géologue à la Maison des minéraux de Crozon, et il a participé il y a quelques années à une mission de volontariat sur Crozet. Il nous raconte son année sur l’île. Et pour poser les questions, nous retrouvons les élèves des classes Ulis du collège et lycée Jean Moulin à Châteaulin et ceux de l’Itep de Toul ar C’hoat.