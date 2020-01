De la station Concordia à Spitzberg, l’institut polaire Paul-Emile Victor est au service de la recherche scientifique dans les régions polaires

Photo : Gildas Lemonnier

Pour prolonger le voyage dans les terres subpolaires, on vous emmène sur l’île de la possession sur l’archipel des Crozet et plus précisément à la station Alfred Faure. Nous serons avec Armel Menez, il est aujourd’hui géologue à la maison des minéraux, et il a participé il y a quelques années à une mission de volontariat sur Crozet. Il nous raconte son année sur l’île. Et pour poser les questions, nous retrouvons les ULIS du collège et lycée Jean Moulin à Chateaulin et l’ITEP de Toul ar c’hoat.