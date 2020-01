Entre hip-hop alternatif et électro, bienvenue dans l’univers de THe LYONZ !

On part au Canada aujourd’hui et plus précisément à Montréal à la découverte du duo THe LYONZ.

Ce groupe nous propose un hip-hop alternatif entre un rap (presque) old school mixé à de l’électro.

On peut par exemple rapprocher leur style musical à certains morceaux du célèbre duo américain Twenty One Pilots.

Né en 2013 à Montréal même, le duo est composé d’Anthony Salvo dit « Salvo » et de Terell McLeod Richardson dit « Norrin ».

Leurs influences diverses restent néanmoins majoritairement dans leur style de prédilection à savoir respectivement le hip-hop et l’électro.

Ce duo de DJ/Producteur, propose une recette simple et plus qu’efficace qui combine des instruments acoustiques comme la batterie par exemple, à des machines. C’est sur ces instrus, que l’on retrouve des couplets incisifs tant dynamiques que mélancoliques.

Leur premier album paraît en 2015 et est intitulé « Peace Beyond The Pines », en revanche c’est le 17 janvier dernier que sort l’EP qui nous intéresse, « 2nd U (Pt.1) » sous le label E47 RECORDS (et cela dans l’attente d’un album).

Au delà de leur carrière musicale, se sont également des artistes accomplis en termes de graphismes ainsi que de montages vidéo !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « 2nd U (Pt.1) » et « The Jump To Jupiter ».