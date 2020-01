Les Films de la pluie, une société de production de films documentaires, basée à Logonna-Daoulas

Après des études de cinéma à Rennes et un Master II en réalisation et production documentaire à Strasbourg, Sylvie Plunian a fait ses armes à Lussas pendant huit ans. Son ambition au sein des Films de la pluie est de produire des films d’auteurs, qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Les films de la pluie compte aujourd’hui sept films au catalogue et une dizaine de projets en développement ou en cours de production, coproduits ou achetés par des chaînes nationales ou locales.

Une production récente de Sylvie Plunian fait l’actualité, c’est le film documentaire “d’Escale en Eskal”. Réalisé par le faouiste Tanguy Alanou, il s’agit de son premier documentaire. Un projet sur le temps long qu’il a mené durant trois années. Le film raconte la transformation de l’ancienne discothèque d’Ouessant en studios d’enregistrement et salle de concert, un projet mené par Yann et Emilie Tiersen.