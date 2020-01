Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet

Les 8 et 9 février, 50 foyers du Finistère ouvrent les portes de leur maison ou appartement et partagent leurs astuces pour réduire leur consommation d’emballages en tout genre. L’objectif de ce week-end lancé par le Symeed 29 est dans un premier temps de promouvoir le zéro déchet, sans “greenwashing” – quand il s’agit de changer son mode de consommation, chacun est libre d’aller à son rythme – mais il s’agit également créer des liens sociaux au sein du territoire et de passer un bon moment.

Les autres temps forts du week-end

L’association Sur un Air de Terre propose des ateliers zéro déchet le samedi 8 février 2020 de 14h à 17h au Triskell à Pont-L’Abbé dans le cadre du festival Effet Mer.

La communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz profite de ce week-end pour mettre en place un village zéro déchet aux Ateliers Jean Moulin à Plouhinec, avec l’aide de l’association Côte Waste. Le village zéro déchet ouvre ses portes samedi et dimanche à partir de 10h.

À Concarneau, l’épicerie « Ty Vrac » propose un atelier de fabrication de cosmétiques le samedi après-midi.

Des foyers ouvrent également leur porte dans les pays de Landerneau-Daoulas, Brest, Morlaix et Landivisiau. Mais le mieux c’est encore d’aller les découvrir sur cette carte interactive des foyers zéro déchet du Finistère.