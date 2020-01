Des tissus m’ont raconté…exposition interactive à la bibliothèque de Châteaulin en février 2020

L’association Rhizomes est installée à Douarnenez car ses racines puisent dans le festival de cinéma des minorités. Là encore, il s’agit de vous faire voyager avec l’aide des arts et de la littérature. Et pourquoi pas les arts textiles ? Ainsi est née cette exposition qui combine la couture et les témoignages d’hier et d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs.

Des tissus et des histoires à découvrir avec les yeux et par le toucher

Interactive, l’exposition “Des tissus m’ont raconté” se présente comme une série d’ installations à voir, à lire, à toucher. En chaque tissu se cache une rencontre avec l’ailleurs, l’imaginaire, le souvenir (et le sourire !) de celle ou celui qui le présente. C’est un patchwork de découvertes, de fil en aiguille …à la bibliothèque et dans les locaux de Polysonnance à Châteaulin.