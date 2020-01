La réinsertion par la récupération de vêtements avec Abi 29 et Inservet 29

On s’active dans l’atelier de Brest. Une vingtaine de personnes trient les vêtements, chaussures, accessoires de maroquinerie qui arrivent par sacs entiers. Des chauffeurs sillonnent le département dans leurs camionnettes et rapportent les arrivages de vêtements et chaussures collectés dans les bornes Le relais. Un tiers de la collecte est exploitée par Abi 29 et Inservet 29, les deux associations liées qui sont les principaux acteurs de la récupération et revalorisation des produits vestimentaires d’occasion dans le Finistère.

A Brest, comme à Lannugat près de Douarnenez, c’est l’atelier de tri d’Abi 29, chantier d’insertion complémentaire de l’entreprise d’insertion à statut associatif Inservet qui fait tourner plusieurs boutiques Abi shop de revente des vêtements d’occasion : à Brest, Quimper et depuis décembre 2019 à Châteaulin.

Au total, une soixantaine de personnes -bénéficiaires de minima sociaux – peuvent suivre un parcours de réinsertion professionnelle chez Inservet ou Abi 29. Ils peuvent y travailler jusqu’à 18 mois et ensuite intégrer une formation, un autre emploi ou poursuivre leur parcours d’insertion dans une autre structure.

Dans les 450 bornes de collecte réparties presque partout dans le Finistère, 2800 tonnes de textiles (et cuirs) sont collectés chaque année. Cependant, l’association peut en trier seulement un tiers compte tenu de ses effectifs et de la capacité de ses locaux. Sur ce qui est trié, 4 % peut être revendu dans les boutiques Abi Shop. Le reste est recyclé (chiffons ménagers ou matériau isolant pour l’habitation). Le Relais, structure partenaire, récupère tout ce qui n’est pas trié. D’autres associations partenaires comme Emmaüs, le Secours populaire, le Secours catholique travaillent aussi avec Abi 29, en lui confiant leurs invendus.

Des boutiques de vêtements et chaussures à très petits prix

Les habits, chaussures, sacs, accessoires – pour tous les âges et aux goûts du jour – sont vendus à des tarifs hyper attractifs entre 1,5 et 7 € (ça peut aller plus haut si le produit est de grande marque) ; il existe également une carte de fidélité.

Les objectifs immédiats d’Abi 29 / Inservet 29 sont surtout l’agrandissement de l’atelier de tri de Douarnenez et la hausse de la collecte des vêtements de bonne qualité.

