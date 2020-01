Les sorties en Finistère du 31 janvier au 2 février 2020

Festival des libertés et des droits humains en presqu’île de Crozon, 24 heures de crêpes à Port-Launay, tissus qui racontent à Châteaulin…

Concerts et spectacles

A Quimper, le festival Circonova continue jusqu’au 6 février 2020.

Vendredi 31 janvier 2020

Langgsamer + Lonesomeday à La Carène à Brest

Diner de famille (théâtre, comédie) à l’Arthémuse de Briec

Samedi 1er février 2020

Le piano invite… les bois ! par les professeurs et élèves de l‘école municipale de musique, le samedi 1er février 2020 à 16 h au Germoir : saxophonistes, clarinettistes et flûtistes accompagnent le piano sur un répertoire varié, de Gabriel Fauré à Claude Debussy en passant par Lionel Richie…Entrée libre et gratuite.

Pohermuzik, la musique dans tous ses états à l’espace Glenmor de Carhaix

Jackhammer (stoner) + Sweet Needles (rock metal) + Strakelin (heavy metal) à l’espace Léo Ferré de Brest

Witch ! Cie de la plage au Jardin (comédie musicale loufoque) au MacOrlan à Brest

Guillaume Meurice dans the Disruptives (humour rock ou la formidable épopée du 1er groupe de rock Macroniste de l’histoire) à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

Ceili, Bal Irlandais à l’Astrolabe, Le Relecq-Kerhuon

Von Pariahs (indie rock) + Dewaere (noise punk) au Novomax à Quimper

Dimanche 2 février 2020

Quel Scandale, comédie théâtrale interprétée par la troupe Amithéa à 15h 00 à la salle polyvalente de Rosnoën.

Old & New Songs au théâtre Max Jacob à Quimper avec les Aprem jazz

Fêtes et animations

Les Gras de Crozon, samedi 1er février 2020, c’est une boum déguisée, des animations et ventes de tartes salées de 18 à 21 h à la Maison du temps libre.

Le 1er février 2020, top départ pour les 24h de crêpes d’affilé à Port-Launay, pour financer les activités de l’école Pierre Perret. Commande auprès des commerces (Ty Mad et Pâtisserie Kermoal) ou de l’école.

Soirée tartiflette de l’Association des parents d’élèves de Rosnoën samedi 1er février 2020 à 19h salle polyvalente

Loto de l’école Diwan Kastellin avec bons d’achat d’une valeur totale supérieure à 2000 € + lot surprise, appareils électroménagers, sacs alimentaires, sacs apéro, jackpot, bingo, perso. Petite restauration et buvette. À 14 h au Lycée Saint-Louis de Châteaulin.

Projections, conférences

La sixième édition du Festival des libertés de la Ligue des droits humains de presqu’île de Crozon s’ouvre ce vendredi 31 janvier 2020 avec une émission en direct sur Radio Evasion à 19 h et la projection du film Demain est à nous à 20h15, suivie d’un débat. Jusqu’au 13 février 2020, une quinzaine de films sont projetés dans les cinémas Le Rex à Crozon et Le Rocamadour à Camaret-sur-Mer ; les séances seront suivies de débats.

Les Semaines de la parentalité ont lieu du 31 janvier au 16 février 2020 avec des rendez-vous pour les parents (et les enfants) en presqu’île de Crozon et Aulne maritime : temps d’échange, spectacles, lectures de contes, jeux …

Visites et ateliers

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, les éco-volontaires de l’association Eau et Rivières de Bretagne vous invitent à participer à l’opération “Incroyable Zone Humide” dans la vallée de Sainte-Anne-du-Portzic à Brest. Le samedi 1er février 2020, à partir de 10h, chantier participatif ouvert à tous avec les éco-volontaires. L’après-midi, à partir de 14h : animations sur la biodiversité des zones humides et leurs fonctions dans notre société pour comprendre l’intérêt de les préserver.

Expositions

Du 1er au 27 février 2020 : « Des tissus m’ont raconté », voyage à travers les récits d’hommes et de femmes qui nous parlent d’un tissu, d’une histoire : des installations à voir, à lire, à toucher, à la bibliothèque Perrine-de-Grissac et à Polysonnance à Châteaulin. Entrée libre et gratuite.

Le festival de photographie Pluie d’images continue à Brest et alentour jusqu’au 29 février 2020.

Sport

L’Open de tennis de Quimper bat son plein au parc des expositions de Penvillers jusqu’au 2 février 2020.