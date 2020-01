Un premier album très prometteur pour Alice Boman avec “Dream On”.

Direction la Suède aujourd’hui avec la chanteuse-compositrice Alice Boman qui a sorti son premier album « Dream On » le 17 janvier sur le label « Play it again Sam ».

Alice Boman est originaire de Malmo, la capitale de la Suède. Sa carrière musicale débute véritablement en 2013 lorsqu’elle sort un premier EP nommé « Skisser ».

La chanteuse sort ensuite un deuxième EP en 2014 avant de se consacrer pleinement à son premier album « Dream On », sorti il y a deux semaine tout juste.

S’inspirant d’artistes comme Bob Dylan ou Léonard Cohen, Alice Boman chante d’une voix douce et mélancolique sur des instrumentales planantes et envoûtantes.

Ce qui nous embarque dans une atmosphère particulière, comparable à celle que créé des groupes comme Cigarette After Sex ou The XX par exemple.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « It’s OK, It’s alright » et « Wish we had more time ».