L’assemblée générale, temps fort de la vie d’une association

Un passage pas obligé mais important

Rien dans la loi 1901 sur les associations n’impose d’assemblée générale annuelle. Ce sont les statuts de l’association qui la prévoient (ou pas). Ceci dit, les interlocuteurs institutionnels ou les banques demandent souvent des procès verbaux d’assemblée générale pour attester d’un projet et d’une activité, donc, de fait, on peut difficilement se passer d’organiser au moins une assemblée générale annuelle. Comme c’est l’occasion pour les adhérents de l’association d’approuver les comptes, elle est organisée après la clôture de ces derniers (en début d’année civile ou en septembre si l’association fonctionne sur l’année scolaire). Mais attention à ne pas trop la retarder …

C’est aussi le moment de faire le point sur son activité et son projet associatif (rapport moral), de renouveler les adhésions et les administrateurs (élections d’un bureau classique avec présidence, secrétariat et trésorerie, ou autres représentants selon le mode de gouvernance).

Au-delà de l’aspect formel et fonctionnel, l’assemblée générale marque parfois le seul moment de l’année où tous les adhérents d’une association peuvent se retrouver et échanger. D’où l’importance d’en faire aussi un moment réussi.

Au-delà de l’assemblée générale formelle, quelques idées pour animer l’AG

Même si c’est important de présenter les comptes et les activités par souci de transparence, inutile d’être exhaustif, ça pourrait être fastidieux pour l’assistance… Mieux vaut une présentation rapide des grandes lignes du budget et de l’action de l’association qui laisse ensuite la discussion et les échanges s’ouvrir rapidement. Ces échanges peuvent d’ailleurs avoir lieu en petits groupes qui peuvent poser leurs questions aux administrateurs, lesquels “tournent” d’un groupe à l’autre.

Pour attirer davantage d’adhérents ou en recruter de nouveaux, l’AG peut être assortie d’un temps convivial ou d’interventions extérieures (conférence de spécialistes ou de partenaires) ou encore d’ateliers de pratique (sport, art…) en lien avec l’activité associative. Le tout est de faire preuve d’imagination pour renouveler chaque année l’exercice et faire de chaque assemblée générale un moment unique et véritablement collectif.