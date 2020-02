The Inspector Cluzo de retour avec un album de reprises “Unplugged” mais toujours énergique !

A l’honneur aujourd’hui, du rock avec un duo uniquement guitare/batterie plus précisément, et des habitués du Run Ar Puns de Châteaulin… On parle bien du groupe The Inpsector Cluzo !

Formé en 2008, le duo composé de Malcolm au chant et à la guitare, ainsi que de Phil à la batterie est originaire de Mont-de-Marsan.

Après 7 albums (dont le dernier en 2018,) ils sont de retours avec un opus un peu particulier puisque c’est le 17 janvier dernier qu’est sorti un opus dit « Unplugged » (donc uniquement acoustique) comportant une version littéralement « débranchée » de leur dernier album « We The People Of The Soil » ; tout cela, sous leur label en indé Fuckthebassplayer Records.

Pour ceux qui les connaissent et pour les autres aussi, le groupe a la particularité et la réputation d’être très énergique sur scène et de jouer sans bandes pré-enregistrées !

En somme, des lives de qualité et bien rock n’roll !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « We The People Of The Soil » et « A Man Outstanding In His Field ».