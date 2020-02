Aider les femmes à créer des entreprises en Bretagne, Normandie et Angleterre

Entreprendre au féminin Bretagne s’était déjà lancée dans un projet européen transmanche en 2012 autour de l’entrepreneuriat féminin. L’association a donc porté ce nouveau projet sans crainte avec l’aide de nouveaux partenaires normands et anglais : 4 structures en France (agence pour l’attractivité et le développement de Redon) et 5 en Angleterre, dont deux universités. Commencé en 2018, le projet durera trois ans et s’achèvera (malgré le Brexit) en septembre 2021.

L’objectif de ce projet est d’accompagner spécifiquement les femmes dans la création d’entreprise, et en particulier les femmes éloignées de l’emploi pour des raisons économiques, sociales, géographiques…

Formation et recherche pour innover dans l’accompagnement des femmes qui entreprennent

De part et d’autre de la Manche, une première formation co-construite est testée en face à face devant des publics d’une quinzaine de femmes (pour la Bretagne, c’est à Carhaix). Ces formations sont adaptées en plusieurs temps et elles seront à terme proposées également sur internet, sur la plateforme web du projet Awe. Ces formations en ligne seront accessibles à toutes, en individuel ou au sein de structures.

En Angleterre comme en Normandie ou en Bretagne, il est apparu que les problématiques rencontrées par les femmes dans la création d’entreprise sont assez similaires. 30 % des créateurs d’entreprises sont des femmes en France et c’est encore moins Outre-Manche (environ 20%). Quant aux thématiques de formation, elles ont été définies en commun sans que des divergences notables apparaissent d’une région ou d’un pays à l’autre :

des thématiques techniques : connaissance de son marché et de ses clients, différenciation de sa marque par rapport à ses concurrents, marketing et vente.

des thématiques psycho-sociales : gestion des temps et des priorités, rapport à l’argent, confiance en soi

des thématiques spécifiques à l’économie sociale et solidaire ou l’entrepreneuriat social : l’objet social de son entreprise, mesure de l’impact social de son projet

En 2021, 600 femmes au total auront bénéficié du programme, sur des rythmes très variés. Certaines auront suivi une seule journée de formation et d’autres femmes auront suivi plusieurs formations, y compris lors de bootcamps (week-end en immersion) qui seront proposés prochainement. 160 femmes seront aussi accompagnées en mentoring, un marrainage par d’autres femmes qui se sont déjà lancées dans l’entrepreneuriat.

Enfin, 180 entretiens auront été menés par des chercheurs des deux universités anglaises pour identifier les freins à l’entrepreneuriat féminin ; on connaîtra le résultat de cette recherche à l’issue du projet Awe.