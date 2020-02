Le Run ar Puñs dessine son projet pour les années à venir : unique et ancré sur son territoire

Percujam, le jeudi 13 février 2020

Percujam est un groupe unique et novateur, composé de jeunes autistes talentueux et de musiciens confirmés… Forts d’un répertoire totalement original, ils jouent un rock festif, une musique énergique et sensible qui ne laisse personne indifférent ! Voilà plus de 15 ans que ces musiciens drôles, inattendus et attachants se produisent sur scène. Enchaînant les collaborations avec des artistes de renom, ils ont su conquérir le coeur d’un large public. Une décennie plus tard, devant le succès et le potentiel croissant des musiciens, un nouveau foyer dédié à la musique pour de jeunes adultes autistes a ouvert ses portes en septembre à Antony, Alternote. Percujam y a élu domicile ainsi qu’une équipe d’éducateurs motivés… La petite troupe se produit plusieurs fois par mois sur scène dans différents foyers, salles et festivals, heureuse de partager sa passion musicale loin des clichés.