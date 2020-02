“Léve léve Sao Tomé et Principe sounds 70’s 80’s” nous plonge dans l’histoire culturelle, sociale, et musicale de Sao Tomé et Principe.

Le label Bongo Joe a sorti le 31 janvier la compile « Léve Léve Sao Tomé et Principe sounds 70’s 80’s » qui regroupe quelques unes des meilleures musiques du pays des années 70 et 80.

Sao Tomé et Principe est un état insulaire africain, composé de deux îles : l’île de Sao Tomé et l’île de Principe situées toutes les deux dans le golfe de guinée au large du Gabon.

Ancienne colonie portugaise, Sao Tomé et Principe obtient son indépendance en 1975. Sa langue officiel est donc toujours le portugais et les musiques de ces deux îles ont été largement influencées par la culture du colon portugais, mêlée à celle des habitants historiques de l’île et des nombreux esclaves angolais qui y ont été introduit par les portugais.

La musique de Sao Tomé raconte donc l’histoire culturelle et sociale du pays, car, comme dans de nombreux pays colonisés, le chant, la danse et la musique ont fait parti des seuls moyens d’expression pour la population colonisée (qui était en grande partie réduite en esclavage).

Deux extraits de la compile sont déjà dans la playlist radio évasion : « Aninha » (Africa Negra) et « Bo Gosa So Txi » (Agrupamento da ilha).