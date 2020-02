Danyl signe un EP prometteur avec un rap frais et actuel !

Aujourd’hui on parle d’un jeune rappeur français très actuel et qui vient presque chercher des influences dans le RNB à l’ancienne voir la pop : Danyl.

En plein dans l’air du temps, il sait viser juste avec son sens aiguisé des mélodies vocales avec ou sans autotune.

C’est donc tout naturellement que « Partition » son projet perso le plus abouti est sorti le 24 janvier dernier et ça en indépendant !

Ce titre fait écho à son goût prononcé pour la musique et plus largement sa pratique de celle-ci depuis l’âge de 6 ans.

Son instrument de prédilection est le piano encore un clin d’œil au titre de cet EP vis-à-vis de la pratique du solfège notamment.

Avant ce projet, Danyl avait montré un échantillon de ses capacités sur plusieurs sons, un EP en duo et un premier projet solo « Appels manqués (7) » réalisé entièrement en 7 jours seulement.

Ce projet est déjà bien complet et prometteur pour la suite que Danyl a déjà commencé à préparer.

Certains ont pu le voir en concert aux Bars en Trans cette année et rassurez-vous, autodidacte et passionné il ne compte pas s’arrêter là.

Deux extraits de l’EP sont déjà dans la playlist radio évasion : « Barcelona » et « Unité ».