En Attendant Ana nous livre l’été en avance avec leur album “Juillet” !

Aujourd’hui on parle d’En Attendant Ana, c’est bien le nom de ce groupe parisien et plus largement du projet indie-pop, presque rock, qu’il représente.

Et d’ailleurs qui sont ses membres ?

Tout d’abord Margaux au chant/clavier/guitare ainsi que Romain au chant et à la guitare. Eux deux sont les membres fondateurs du groupe et ils avaient déjà tenté de lancer un projet musical rien qu’à deux quelques années auparavant, depuis le garage des parents de Margaux.

L’expérience n’ayant pas aboutie, c’est quelques années plus tard que le duo recrute Antoine à la basse, Camille à la trompette puis Baptiste à la batterie ; la formation actuelle du groupe.

Si le succès n’était pas tout de suite au rendez-vous, à force de travailler le groupe parisien est devenu un incontournable de la capitale dans son style.

Entre mélodies à l’anglaise et riff de guitares énergique, on a presque une ambiance punk qui en ressort.

Un bon petit cocktail à s’écouter au soleil et ça tombe bien car leur nouvel album est sorti le 24 janvier dernier et est intitulé « Juillet », sous le label Trouble In Minds Records.

Pour décrire le groupe et même plus largement leur musique en deux mots : Fraîcheur et Spontanéité ; sont sans doutes les plus adéquats.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « In / Out » et « Words ».