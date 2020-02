Le Secours populaire de Châteaulin au quotidien

A l’entrée des locaux du Secours populaire de Châteaulin, c’est bien écrit : espace solidarité. Alors certes, on vient déposer les objets dont on n’a plus besoin et c’est bien pratique. Certes, on est heureux d’acheter d’autres objets ou vêtements d’occasion lors des fameuses braderies à 1 euro de l’espace Coatigrac’h deux fois par an.

Mais le “Secours pop” c’est surtout une coopération d’humains, les bénévoles qui participent aux multiples tâches : de l’administration à la récupération et au tri des dons, de l’étiquetage à l’accueil ou à la distribution de colis alimentaires pour les plus démunis. Les “bénéficiaires” eux-mêmes peuvent être bénévoles ; c’est la grande force du Secours populaire, chacun(e) rend ce qu’ils reçoit et donne aussi des coups de main selon ses moyens, ainsi personne n’est “assisté”. Et ceux qui donnent du temps à l’association s’investissent beaucoup parce que la cause le mérite mais aussi parce que les liens entre eux et l’ambiance générale sont appréciés. Tous les bénévoles se placent sur le même plan et travaillent en étroite relation avec la fédération du Secours populaire français.

Un rôle de recyclerie locale

Outre l’approvisionnement alimentaire (quotidien), les bénévoles du “Secours pop” récupèrent vêtements et objets donnés par les particuliers et les revendent. Un magasin vestimentaire est ouvert à tous et toutes quatre jours par semaine. Un autre magasin d’objets et d’appareils électroménagers est ouvert deux jours par semaines. Et s’y ajoutent les braderies une fois tous les 2 ou 3 mois. Tout ce qui n’est pas vendable est envoyé au recyclage. Ces ventes financent les actions de l’association et permettent à toutes et tous de faire des achats à moindre prix.

L’association a sans cesse besoin de bénévoles pour accueillir les visiteurs, distribuer les colis alimentaires, récupérer les dons de vêtements et d’objets, tenir les magasins…N’hésitez pas à contacter le Secours populaire de Châteaulin si vous êtes volontaire : 02 98 86 25 06.

.