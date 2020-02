Big Mountain Coutnty signe un deuxième album très réussis avec “Somewhere Else”.

Le groupe de rock psychédélique italien Big Mountain County a sorti son deuxième album « Somewhere Else » le 24 janvier sur le label Porto records.

Le quatuor se forme à Rome, en 2012 et sort un premier album en 2014 nommé « Breaking sound ».

Big Moutain County enchaîne alors des tournées européennes endiablées et laisse rarement indifférent grâce aux shows déjantés et énergiques qu’ils donnent à chacun de leurs concerts.

Après leur passage au « Rome psych fest » ils seront même sacrés « meilleur groupe live de l’année 2016 » par la presse.

C’est donc après plus de deux ans de tournée que le groupe décide de se reposer un peu et de travailler pleinement sur un deuxième album… Un album qui a vu le jour il y a deux semaines tout juste !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : “Contez” et “Somewhere Else”.