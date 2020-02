Capter les oiseaux avec Serge Kergoat artiste-photographe de Camaret

Les oiseaux – dont il admire depuis toujours la liberté – Serge Kergoat a commencé par les dessiner, aux crayons de couleur. C’est pour dessiner qu’il photographiait ses sujets au départ. Et en s’approchant d’eux, il a fini par les connaître particulièrement bien et par aimer la photo en tant que telle.

La “billebaude”, photographie en vagabondage, plutôt que l’affût

Davantage que documentaire, l’approche de Serge Kergoat reste bel et bien artistique. Il revendique un style, dans ses dessins comme dans ses photos, il est sensible au décor ambiant tout autant qu’aux oiseaux eux-mêmes.

Vivant en presqu’île de Crozon, il côtoie plus naturellement les oiseaux marins ou limicoles (de vasières). Mais il apprécie autant de photographier des oiseaux de jardins ou en milieu urbain.

Serge Kergoat pratique la “billebaude”, la balade de 4 à 5 heures à la rencontre d’oiseaux à photographier, et pas l’affût.

Quand il repère un sujet, il s’appuie sur ses connaissances ornithologiques pour savoir s’il peut s’approcher un peu plus et déclencher sa prise de vue… Parfois, il va suivre plusieurs semaines un oiseau dont il finira par capter l’image. Et il lui reste encore des défis à relever, comme photographier un épervier.

Des livres et des stages de photographie animalière

Serge Kergoat édite lui-même certains de ses ouvrages, on peut aussi découvrir ses œuvres dans sa galerie à Camaret-sur-Mer. Il a également dirigé le premier tome d’une collection de beaux livres de photographie animalière avec plusieurs de ses collègues Animaux du bocage, du plus petit au plus grand paru chez Locus Solus.

Le photographe transmet aussi sa technique, en particulier au cours de week-ends de stage proposés par le centre de découverte Ti menez Are à Brasparts. Un stage d’initiation a lieu du 10 au 12 avril 2020 et un stage pour les photographes déjà initiés du 8 au 10 mai 2020.