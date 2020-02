Twin Atlantic ont le pouvoir dans leur dernier album !

A l’honneur aujourd’hui Twin Atlantic, groupe de rock alternatif en provenance d’Écosse et plus précisément de la métropole Glasgow.

C’est le 24 janvier dernier qu’est sorti « POWER » leur cinquième album studio et ça sous le label Virgin Emi Records.

Le groupe officie depuis environ 2009 et toujours avec les mêmes membres.

Petite présentation, on retrouve donc : Sam McTrusty au chant, Barry McKenna à la guitare, Ross McNae à la basse et enfin Craig Kneale derrière la batterie.

Un rock énergique et puissant avec presque une touche d’électro dans le choix des sons de basses ou des effets ajoutés à la voix de Sam ; voilà leur spécialité !

En somme, un groupe expérimenté qui sait transformer et manier ses influences en une énergie, un pouvoir puissant et personnel qui alimente leur musique.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Oh ! Euphoria ! » et « I Feel It To ».