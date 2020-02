L’insertion par la boutique solidaire La place à Brest

Place est un acronyme : Produire localement agir en commun pour l’emploi. C’est aussi un collectif de 6 structures d’insertion qui emploient des personnes éloignées du milieu professionnel.

Et depuis le 20 novembre 2019, c’est une boutique dans laquelle on commercialise des produits issus des structures : de la conserverie locale au panier de légumes biologiques, en passant par des vêtements d’occasion, de la bagagerie en voile de bateau, des articles zéro déchet, ou encore des paniers recettes.

Une équipe “atypique” et des événements réguliers

Il s’agit aussi de valoriser l’IAE (Insertion par l’activité économique) et les savoir-faire de ces chantiers et entreprises d’insertion qui proposent un accompagnement socio-professionnel et facilitent le retour à l’emploi durable du salarié.

L’originalité de la boutique la Place est d’être gérée par des bénévoles et des salariés en insertion dans l’une des 6

structures. Ils assurent la permanence de la boutique les jours d’ouverture.

Après plusieurs ventes ponctuelles depuis 2017, le collectif a organisé en 2019 le “défilé des 4 saisons” aux Plateau des Capucins et a tenu un stand au marché de Noël de Brest. La création d’un lieu fixe pour vendre les produits était un aboutissement naturel.

Dans cette boutique solidaire, on vient consommer différemment là où recyclage, économie circulaire et produits locaux ne sont pas de vains mots !

La boutique solidaire est ouverte au 22 rue Fautras à Brest, les mercredis, vendredis, et samedis de 10h00 à 18h30.