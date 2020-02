Le projet radio micro-climat sensibilise les élèves de Châteaulin au dérèglement climatique

Quatre établissements scolaires participent au projet “Micro-climat” : l’école élémentaire Marie Curie, la classe Ulis du collège Jean Moulin, l’Itep (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) de Toul ar C’hoat à Châteaulin, et l’école élémentaire Julie Daubié à Saint-Ségal.

Depuis le début de l’année, les élèves ont pour objectif de réaliser un atlas climatique sonore. Chaque classe travaille sur sa zone climatique et étudie de nombreux lieux : le climat des îles Kerguelen, de Moscou ou de Cayenne n’auront plus de secrets pour ces élèves. L’animateur de l’atelier radio accompagne la réalisation de ces chroniques étape après étape. Le choix des stations, la recherche d’informations, l’écriture des chroniques et enfin l’enregistrement.

Reportage sur l’atelier radio à l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Toul ar C’hoat

Mais au delà de son intérêt pédagogique, qu’est-ce qu’une action comme celle-ci apporte aux élèves et à l’ambiance de classe ? C’est toute la question de ce reportage. Audrey et Sonia de la Maison pour tous d’Ergué-Armel ont saisi l’occasion de s’intéresser à une classe en particulier, la classe de Guy, enseignant à l’Itep de Toul ar C’hoat et Andrea, éducatrice, qui accompagne la classe au quotidien. L’Itep de Toul ar C’haot est une structure créée en 1958. Celle-ci répond à un constat : les enfants et adolescents souffrant d’épilepsie active ne pouvaient pas être scolarisés correctement dans les structures scolaires ordinaires, il fallait pour certains de ces jeunes un lieu de soins et d’éducation où ils puissent s’épanouir en sécurité.