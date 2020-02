“Ray Bornéo and the Bystanders”, le nouvel ovni rock du label Petrol Chips.

Le musicien, producteur, et vidéaste, Ray Bornéo a sorti un nouvel album « Ray Bornéo and the Bystanders » sur son label Petrol Chips le 24 janvier dernier.

Les « Bystanders » sont composés de Julie Williams (chant, flûte), Noël Bingo (chant, flûte, guitare acoustique) Clement Michel (batterie), Morzini (saxophone, trompette), Vestale Vestale (violon) et Nathanael Pinderkaast (paroles).

Ray Bornéo s’occupe lui du chant, de la basse, des synthés, boîtes à rythme, en plus de toute la production (mixage et mastering).

Le concept de cet album de rock indé expérimental est assez original puisque Ray Bornéo a enregistré deux fois chaque titre, de manière totalement différente pour que les deux versions soient ensuite jouées en même temps sur chaque haut parleur d’une chaîne hi-fi (ou chaque oreille d’un casque audio, ça marche aussi).

Sur tout l’album, on retrouve donc du côté gauche Ray Bornéo, et les enregistrements typés « rock » (les basses, les batteries et les guitares), et du côté droit les « Bystanders », et les enregistrements typés plus électroniques (avec les boites à rythme et les synthés). Une expérience stéréo assez sympa et novatrice donc !

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Crashed on the moon » et « James James ».