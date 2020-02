Dooz Kawa part de nouveau en voyage en 2020 dans “Nomad’s Land” !

Aujourd’hui, on parle de Dooz Kawa ancien mais surtout pionnier d’un rap français assez underground et majoritairement teinté de l’Europe de l’Est.

Souvent old school, mais toujours soigné dans les écris.

« Nomad’s Land » son cinquième album sorti le 31 janvier sous le label Modulor.

Dooz Kawa arrive à Strasbourg à 16 ans où il commence la composition et créer le collectif T-Kaï Crew à 18 ans avec lequel il fera plusieurs scènes (dont des festivals locaux avec notamment Psy4 De La Rime, le groupe de Soprano).

Après quoi, la sortie de son premier album en 2010, du second en 2012… puis, tournant de sa carrière en 2016 avec le fameux album « Bohemian Rap Story », aux influences toujours à l’Est et notamment proche des Balkans.

Jusqu’à ce dernier opus « Nomad’s Land », toujours fidèle à son style en termes de prods, de flows, d’interprétation et des thèmes récurrent.

On retrouve également bien sûr des feats et plusieurs producteurs de talents aux instrumentales, en somme tout pour plaire !

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Passions tristes » et « Milo ».