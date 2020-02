Big Red signe un nouvel album intime et planant avec “Smockaz”.

« Smockaz », c’est le nom du dernier album de Big Red, sorti vendredi dernier sur le label Kif / Mélodie en sous sol / Bendo music, chez Brigante records.

Big Red, c’est bien évidemment l’ex-chanteur de Raggasonic, le duo qui avait marqué la scène reggae et underground des années 90.

Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis cette époque, et cela fait maintenant plus de 20 ans (depuis 1999), que Big Red poursuit sa carrière en solo.

« Smockaz » est donc le sixième album solo de Big Red. Le deuxième produit chez Brigante Records après « Vapor » en 2016. Et cette collaboration avec le label tourangeau marque un tournant artistique assez important dans la carrière du chanteur.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Tornado » et « No title no name ».