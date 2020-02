Nuit de baguage des bécassines dans le marais de Kervijen

Le site internet de Grumpy Nature

Le baguage des oiseaux permet de connaître les populations, leurs déplacements et l’évolution de leur état de santé et de leurs effectifs. En l’occurrence l’hiver, David s’intéresse aux Bécassines des Marais et Bécassines sourdes, ainsi que la Sarcelle d’hiver (un canard). Il s’agit d’espèces gibiers, qui sont chassées, mais il faut donc vérifier qu’elles ne sont pas menacées.

L’opération de baguage est délicate et demande un savoir-faire particulier. Attrapés avec des filets, les oiseaux sont examinés, mesurés, pesés, et s’ils n’ont pas de bague, on leur en pose une. Les sarcelles sont marquées visuellement pour qu’on puisse les identifier de loin. Les données sont collectées par le Museum national d’histoire naturelle.