Avec leur nouvel album “Hironaat”, Plantec continue d’explorer et de moderniser la musique traditionnelle bretonne.

Le trio Plantec a sorti son septième album studio « Hironaat » il y a une semaine tout juste sur le label « Fury Breizh ».

On ne présente plus Plantec dans le monde du fest-noz et de la musique traditionnelle bretonne.

Cela fait maintenant plus de 15 ans que le groupe des deux frères Odran et Yannick Plantec explorent, modernisent, et mélangent les musiques traditionnelles bretonnes avec des sonorités acoustiques, électriques et électroniques venues du monde entier.

Depuis 2012 les deux frères sont accompagnés de Gabriel N’Dombi aux machines, qui apporte la touche de musique électronique au trio.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Holl Asambles » et « Lazhan an Tan ».