Les sorties en Finistère du 14 février au 1er mars 2020

Une sélection de propositions de sorties de culture et loisirs à suivre pendant les vacances scolaires en Finistère : beaucoup de jeux mais aussi des randonnées, des ateliers, des expositions et des spectacles !

Concerts et spectacles

Jusqu’au 16 février 2020, le festival Astropolis l’hiver égraine plus de 40 artistes, et 15 formats, avec l’avant-garde de la scène européenne et l’éclatante scène bretonne, le tout émaillé de nombreux temps de découvertes et de partage dans toute la cité brestoise.

14 février 2020

Helse (dream pop) au Run ar Puns de Châteaulin

Diane Tell à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

15 février 2020

DU-ALL – Création chorégraphique 2015 de la compagnie Moral soul à la MJC de Kerfeunteun à Quimper à 20h30

Pussifest : The Bizkiters (rock) + Sweet Monsters (power rock) + Band of Bitches (glam punk) + Spernot (garage punk rock) + Tofee (funky pop rock) à l’espace Léo Ferré de Brest

Lofofora + Hellzeimer (thrash metal) au Novomax de Quimper

16 février 2020

François Ripoche Quartet invite Steve Potts (jazz) au Pub Le Ceili, Quimper 17h

Trio Ricky Ford (sax ténor),Gildas Scouarnec, Peter Gritz (batterie) à l’Ivraie de Douarnenez

Adnan Joubran (musique du monde) + Sylvain Barou à l’espace Glenmor de Carhaix

19 février 2020

The Wackids “Back to the 90’s”, concert rock intergénérationnel à 17h30, Le Family Landerneau www.wackids.co

20 février 2020

Maxenss (chanson) à La Carène à Brest

Soirée d’ouverture du festival Thermos (jusqu’au 1er mars 2020) avec le Trio Devojke (chants traditionnels des Balkans et de Turquie) au Relecq-Kerhuon

22 février 2020

Alphanoïde est le tout nouveau spectacle de Sébastien Agius. Un spectacle futuriste, dans lequel les machines, l’intelligence artificielle ont peut être pris le pouvoir ? Un amour impossible ? Un space opéra dans l’esprit science-fiction des années 1980 au Centre culturel Le Family de Landerneau samedi 22 février 2020 à 20h30 et le dimanche 23 février 2020 à 15h.



Dan ar Braz en concert au parc des expositions de Quimper

23 février 2020

Quel scandale ! Comédie théâtrale de l’Amithéa à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin

28 février 2020

Pat O’May et Patrick Rondat convient les passionnés de guitare à une soirée exceptionnelle autour de 2 univers musicaux qui se rejoignent pour un voyage du Hard Rock au Métal, du Prog à l’univers celtique, sous le regard de Gary Moore à Deep Purple ou encore Thin lizzy, Jeff Beck ; au Novomax à Quimper

Animations, jeux, festivals

Du 14 au 16 février 2020, le festival Place aux jeux revient pour la 6ème édition, avec le Port-musée de Douarnenez et la Médiathèque municipale Georges-Perros, Douarnenez : jeux de société pour tous les âges, bougeothèque et jeux d’imitation pour les plus petits retro-gaming pour les nostalgiques, escape game, créateurs de jeux et de nombreuses surprises. L’association nantaise « Jeux d’Étal » animera la place de l’enfer tout le weekend avec ses jeux géants en bois délirants ! Restauration sur place. Idéal pour se mettre en train avant…

Le 15 février 2020 c’est le carnaval de Lanvéoc

A Pont-de-Buis-lès-Quimperc’h, les Escap’ades sont un week-end de sensibilisation aux cancers des enfants par l’association ESCAPE, à l’occasion de la journée internationale des cancers pédiatriques le 15 février. Le samedi 15 février 2020 à 20h, du théâtre à la MPT de Quimerc’h avec Amithéa (Quel scandale ! )

Le dimanche 16 février 2020 à l’espace François Mitterrand :

marches : 4 circuits avec départ libre de 8h30 à 15h : entre 5 km , 7 km et 11 km et 18 km .

expo vente des créations des p’tites mains d’Escape au profit de l’association.

couscous fait “maison” à 12h30 sur réservation, à déguster sur place ou à emporter (apporter vos gamelles).

tombola : 1 € le ticket.

buvette : avec entre autre, découverte de la Potibière

salon de thé

Freizh game à Plougastel-Daoulas est un festival de jeux vidéo organisé le 16 février 2020 à l’Avel Vor avec des tournois, des jeux récents ou du retro-gaming, mais aussi du Cosplay et un espace réalité virtuelle pour se glisser dans la peau de Spiderman. Dimanche 16 février 2020 de 10h à 18h.

Histoires à danser …et à partager en famille et entre générations à 14h à la maison du temps libre de Crozon dimanche 16 février 2020

Concours de puzzle à Lanvéoc : qualifications le 19 février 2020 et finale le 22 février 2020

Les 16 et 17 février 2020 les structures gonflables de Jumpoland s’installent au gymnase Hervé Mao de Châteaulin

Le café-librairie Gwennili du Faou a prévu plusieurs animations pendant les vacances :

Mercredi 19 et mercredi 26 février 2020, à 15h : lecture animée par Edwige Louvet d’un de ses albums jeunesse qui retrace la légende du dragon Scorfel. Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Vendredi 21 février 2020, 16h : atelier peinture pour les enfants à partir de 6 ans autour des œuvres de l’artiste Mondrian. Sur inscription, places limitées, 15€ par participant.

Vendredi 21 février 2020, 19h : club lecture-apéro, venez accompagné d’un ou deux livres de votre choix pour en discuter autour d’un verre.

Samedi 22 février 2020, 16h : Loïc Loussouarn présente son recueil de poésie Bugaled Breizh

Samedi 29 février 2020 , 16h : Michel Lidou, conteur et musicien, viendra conter aux enfants à partir de 3 ans des histoires tirés de son recueil “Les Asticontes”. Participation au chapeau.

Les collégiens et la municipalité d’Irvillac vous invitent à La Folle Journée de l’Espace samedi 22 février 2020 de 10 h à 21 h salle Karlevenez, avec le planétarium itinérant de Cap des étoiles de Crozon, l’atelier fusées du CNES, les expositions et films documentaires du CNRS et de l’Observatoire de Paris…

Le festival des Gras de Douarnenez du 22 au 26 février 2020 : bien plus qu’un carnaval ! Une fête délirante pendant plusieurs jours, dont seuls les Penn sardinn ont le secret.

Gras aussi à Roscanvel le 22 février 2020

L’association Quimerc’h animations organise un concours de belote à la MPT de Quimerc’h le dimanche 23 février 2020 à 14h00.

Jusqu’au 1er mars, le Luna park de Quimper est installé au parc de Penvillers

Projections et débats

Grèce rebelle, pour une histoire politique du cinéma grec : suite et fin de la ciné-conférence en 4 actes avec Federico Rossin organisée par Strollad La Obra, avec le soutien du Festival de cinéma de Douarnenez à l’auditorium de la médiathèque de Douarnenez. le 14 février 2020

Ciné-rencontre « Questions de familles » au Rex de Crozon le vendredi 14 février 2020 à 20h30 dans le cadre des semaines de la parentalité.

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, Polysonnance (centre social) et la bibliothèque Perrine de-Grissac s’associent le vendredi 14 février 2020 pour organiser conte, jeux, débat… autour de cette thématique. Films courts-bouillons. Projection de 5 courts-métrages sur la parentalité. À 18 h à Polysonnance. La marmite à mots. Jeu-débat autour des films. À 19 h 30 à la bibliothèque. Amène ton p’tit plat. Repas partagé. Chacun apporte sa spécialité à 20 h à Polysonnance.

Projection publique et gratuite et en présence du réalisateur Tanguy Alanou de son premier film documentaire d’Escale en Eskal sur la création du studio et pôle culturel de Yann et Emilie Tiersen à Ouessant, le 15 février 2020 à 18 h salle Danielou à Rumengol.

Mardi 18 février 2020, nouveau rendez-vous pour imaginer l’avenir du Run ar Puns de Châteaulin suite à l’achat de l’ancienne maison de ferme : résidences artistiques et restaurant social, mais aussi d’autres champs des possibles…des témoignages d’invités, l’échange d’expériences, la parole des habitants du hameau, de Châteaulin et d’ailleurs permettront d’écrire collectivement l’histoire de ce lieu de 19H30 à 21H30 dans le salon de la Maison du Hameau de Run Ar Puns. Proximité, universalité, quelle est la place de Run Ar Puns dans le monde (réseaux, connexion, échanges, transmission…) ? Ce sera la question du jour !

Ateliers et sorties

Pendant les vacances, l’équipe du Parc naturel régional d’Armorique propose de nombreux rendez-vous au domaine de Menez meur à Hanvec : ateliers nature, balades, observations et aussi ferme pédagogique, sans oublier un carnaval.

A Botmeur, grâce à Addes, les vacances d’hiver sont riches en randonnées dans les monts d’Arrée, avec aussi un carnaval des lutins.

La vie quotidienne, le paysage, l’art et les arbres, les animaux … ce sont quelques-uns des thèmes des ateliers et visites pour les enfants proposés au musée des beaux-arts de Brest pendant les vacances d’hiver.

Expositions

Raoul Dufy (1877 – 1953), les années folles, près de 300 oeuvres – dessins, gravures, huiles sur toile, tissus, robes – de ce touche-à-tout de génie au musée des beaux-arts de Quimper jusqu’au 4 mai 2020.

Jusqu’au 27 février 2020, une exposition interactive qui fait voyager les visiteurs dans les histoires personnelles d’hommes et de femmes, en passant notamment par le toucher : « Des tissus m’ont raconté » c’est à la bibliothèque de Châteaulin.

Le festival Pluie d’images et ses multiples expos photo à Brest c’est jusqu’au 29 février 2020.

Vides-greniers et foires

Le grand bazar c’est un vide-grenier organisé par l’école Diwan du Faou au profit de ses activités le 23 février 2020 à la salle multifonction

Braderie du livre des bibliothèques de la presqu’île de Crozon et de l’Ulamir le 23 février 2020 à la salle multisports de Telgruc