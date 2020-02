D’art en arbres : première exposition participative du musée des beaux-arts de Brest

L’exposition D’art en arbres est née de la collaboration entre six agents de la Direction des espaces verts de Brest avec le musée des beaux-arts et l’artothèque. Le choix du thème s’inscrit dans l’actualité scientifique autour de “l’intelligence” particulière des arbres. Les agents ont choisi eux-mêmes une soixantaine d’œuvres autour de l’arbre : gravures, peintures, dessins ou photographies puisés dans les réserves du musée et de l’artothèque. Il s’agit de la première exposition participative du musée qui sollicitera régulièrement des habitants de Brest pour effectuer eux-mêmes les choix de présentation

Les thématiques de l’exposition D’art en arbres

La moitié des œuvres présentées dans D’art en arbres n’a jamais été exposée.

L’exposition se décline en cinq thématiques :

portrait d’arbres,

vivre avec les arbres,

arbres en mouvement,

l’esprit des bois,

l’arbre mis en scène.

Quant aux artistes, ce sont aussi bien des peintres flamands que les Nabis ou encore des land’artistes. Qu’il soit composante du paysage ou sujet de création en tant que tel, l’arbre est une grande source d’inspiration.

Le site du musée des beaux-arts.