Des Polars et des Notes, numéro 66 : L’ombre du secret…

Secrets d’État, secrets de famille, secrets intimes, on dévoile tout ce mois-ci dans Des Polars et des Notes !

Des manigances plus que louches des services de renseignement français en Angola, et dans les autres pays de la région, aux branches floues d’un arbre généalogique incomplet et énigmatique, en passant par les affres des réflexions solitaires d’une jeune femme sur laquelle s’acharne un destin exceptionnellement contraire. Sans oublier un formidable personnage d’inspecteur écossais contraint par une enfance terrible de naviguer des deux côtés de le ligne rouge de la loi, dans la plus grande discrétion, off course… Chut !

Toutes ces révélations n’auraient pas le même intérêt si elles n’étaient pas livrées par de très bons auteurs dans des histoires totalement captivantes.

Pour accompagner ces indiscrétions, la musique extraite des romans, rien de tel pour se mettre dans l’ambiance.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livre

L’ENFANT DE FÉVRIER – Alan Parks – Éditions Payot&Rivages – collection Rivages/Noir.

Traduit de l’anglais ‘Écosse) par Olivier Deparis : Glasgow 1973. L’inspecteur McCoy dans un imbroglio mêlant corruption, flics ripoux, enfance maltraitée et grand banditisme. Un très grand polar !

Interviews

Cyril Herry nous révèle les arcanes d’un arbre généalogique avec NOS SECRETS JAMAIS, paru aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir. Excellent roman noir, intimiste, sinueux, une intrigue lourde de sens et de symboles, un magnifique personnage féminin dans un monde hostile et fermé.

Vincent Crouzet nous livre lui des secrets d’État dans VESPER, paru aux éditions Robert Laffont. Un très grand roman, trente ans d’histoire au sein des mouvements de guérilla africains, trente ans de passion entre deux êtres qui se dévoilent une dernière fois. Envoûtant !

Lucie Brémault dévoile le plus intime de la psychologie d’une femme peu ordinaire avec LA SECONDE VIE DE RACHEL BAKER, paru aux éditions Plon. Un premier roman noir subtil, survolé par une femme singulière, superbe personnage, unique survivante d’un crime de masse qui va bouleverser toute sa vie…

La Zik

Roxy Music : Virginia Plain

Sade : Smooth Operator

Delphine Galou : Ebarme Dich ( Passion selon Saint-Matthieu – J.-S. Bach)

Pedro Ben : Aukwele Matilde

Gene Vincent & the Blue Caps : Lotta Lovin’