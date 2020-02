L’actualité du jeu de société en Bretagne avec l’association Troadé : le rdv de février 2020

L’actualité du jeu de société en Bretagne, c’est avec l’association Troadé et son président Christophe, Comme d’habitude, il y a énormément de jeux et de propositions, et heureusement Christophe nous propose un coup de cœur mensuel avec le jeu Ceylan.

Dans Ceylan, vous allez jouer le rôle des pionniers qui ont développé l’industrie du thé de Ceylan. Vous devrez construire des plantations, récolter, développer la technologie nécessaire et exporter les différentes variétés de thé dans le monde entier. Le joueur qui contribuera le plus à la renommée du thé de Ceylan gagnera la partie. Les joueurs possèdent devant eux un plateau, avec plusieurs régions ainsi que leurs chefs respectifs, quelques tuiles de contrats, un tas de cartes, et quelques pions. Chaque joueur possède aussi un plateau personnel, pour y déposer leurs ressources et leurs contrats. Vous l’aurez compris, Ceylan est un jeu de gestion. Et grâce aux cartes, vous allez devoir optimiser au mieux vos actions, c’est-à-dire vous déplacer, gagner de l’argent, faire des plantations, récolter, développer vos technologies, et remplir des contrats. Contrairement à ce que pourrait faire penser le titre du jeu, nous avons affaire à un jeu de gestion très fluide, avec des parties relativement rapides. Le mécanisme que j’ai vraiment apprécié, c’est qu’à chaque tour un joueur joue une carte. Avec cette carte, ce joueur pourra effectuer une action primaire, ou un déplacement, ou gagner de l’argent. Ensuite, par le biais de cette même carte, tous les autres joueurs vont pouvoir choisir entre l’action secondaire de la carte, ou un déplacement, ou gagner de l’argent. En d’autres termes : tout le monde joue après que chaque joueur ait joué !

Habituellement, Christophe nous fait découvrir un festival breton, mais on sort des frontières de la région pour découvrir le festival international des jeux de Cannes. C’est l’événement ludique le plus réputé en France, et Christophe y était pour la 4ème année consécutive. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, jugez plutôt : C’était la 34ième édition du festival. Il y a eu 110 000 visiteurs ! 310 stands. 400 auteurs et illustrateurs. 5000 professionnels. 8000 compétiteurs. 313 journalistes et influenceurs. 30 000m² d’exposition, d’animations, et de tournois. 4 nocturnes (on appelle cela le OFF) avec 6000 entrées. A noter que le jury du festival nomme chaque année une sélection des meilleurs jeux édités, et que la conférence se déroule dans la même salle que les palmes d’or. Les jeux lauréats pour cette année sont : Attrape-rêves de chez Space Cow (catégorie enfants), Oriflamme de chez Studio H (catégorie tout public), et Res Arcana de chez Sand Castle Games (catégorie experts).

Retour en Bretagne, pour la structure du mois. Si vous habitez dans le finistère-nord, Christophe vous propose de rendre visite à l’Asso des Jeux de Plouescat. Ils organisent plusieurs événements, dont une après-midi jeux les derniers dimanches de chaque mois. Ça se déroule à la médiathèque. Par ailleurs, cette association organise chaque été le festival Ludibreizh, dont je vous reparlerai sûrement.