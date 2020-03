Différent, comme Peter Love et sa mixtape éponyme !

Aujourd’hui on ne voyage pas bien loin puisque l’on va s’intéresser à un artiste brestois, Peter Love.

Son premier projet est sorti le 14 février dernier à l’occasion de la Saint-Valentin, évidemment, une mixtape éponyme de 10 titres en indépendant !

Peter Love est tout d’abord entré par la musique via le rap et ça se ressent dans ce projet avec une grosse touche hip-hop ; d’une part dans les instrumentales de son Beatmaker Karon et d’autre part dans certaines manières de poser ses textes avec des schémas de rimes techniques sur des sons qui se veulent plus rap justement.

Au delà de ça, la fine équipe à voulu explorer et « faire de la musique qui plaît » avec des morceaux donc rappés comme « Meilleur tout » mais aussi plus expérimentaux comme « Fourchette » ou « Cellulite » ou encore plus chantés comme « Juste en panne »

En somme, c’est un premier projet prometteur pour ce brestois et un pari réussi avec l’aboutissement de ce premier opus.

Si vous voulez plus d’informations sur l’artiste Peter Love et son producteur Karon je vous invite à regarder l’interview documentaire de Fréquence Zéro dispo sur Youtube, vous en apprendrez davantage !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de la mixtape sont déjà dans la playlist radio évasion : « Inquiet ? » et « Juste en panne ».