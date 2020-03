Chinese Man Records fête ses quinze ans avec la sortie de l’explosif “The groove sessions vol. 5” !

Cela fait quinze ans que le label Chinese Man records s’est installé à Marseille. Quinze ans qu’il a été créé par un groupe aujourd’hui référence de la scène hip-hop/éléctro française : Chinese Man.

Et pour fêter ce quinzième anniversaire, le label a décidé de marquer le coup en sortant l’album « The Groove session Volume 5 » le 21 février dernier.

Trois groupe du label Chinese Man records ont travaillés ensemble sur ce disque : le duo Baja Frequencia, l’autre duo Scratch Bandits Crew, et bien sûr, le trio Chinese Man.

Ils ont par ailleurs été accompagnés sur certains morceaux par d’autres invités ou artistes du label comme Youthstar, Lllaman, ASM, CW Jones ou encore Taiwan MC.

Du très beau monde donc, pour un album explosif, qui donnera suite à une tournée dans toute la France avec tous les artistes du label présents sur l’album et d’autres invités.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Hold Tight » et « This One ».