Etre et avoir été maire …de Hanvec ; Marie-Claude Morvan raconte.

Alors qu’elle avait 28 ans, deux enfants et une ferme tout juste lancée, Marie-Claude Morvan a été sollicitée pour figurer sur la liste d’un candidat… et a remporté l’élection en 3e position, en 1984. Un an plus tard, elle était propulsée adjointe aux affaires sociales et après plusieurs années dans l’opposition, au milieu de foires d’empoigne masculines, elle devenait maire en 2001. Elle ne se représente pas aux élections municipales de 2020 mais elle est heureuse du chemin parcouru.

Les maires ont encore un impact sur la vie de leurs concitoyens

Pour elle, les maires ont encore assez de pouvoir pour réaliser des projets importants et qui ont un impact sur la vie des habitants de la commune. La fonction reste intéressante et exaltante quand on aime sa commune. Il faut cependant à la fois être patient (les procédures peuvent être longues) et ne pas marquer de pause. Même en fin de mandat, Marie-Claude Morvan a lancé un vaste projet de rénovation de la voirie du bourg de Hanvec.

Au cours de ses mandats, elle estime avoir sans cesse appris au cours de ses mandats, sur le terrain ou grâce aux formations proposées aux élus ; elle s’est ainsi très tôt formée aux finances municipales, en s’appuyant sur ses études personnelles.

Humilité, disponibilité, confiance et sens de l’intérêt général

Pour réussir dans la fonction de maire, Marie-Claude Morvan estime qu’il faut d’abord un brin de modestie : s’appuyer sur les plus compétents, au sein du conseil municipal ou du personnel communal. Il faut aussi un peu d’inconscience – les maires ont de très lourdes responsabilités – en tout cas de la confiance en soi, pour savoir aussi se faire reconnaître quand on est une femme et, depuis quelques années, en tant qu’élue d’une commune moyenne au sein d’une intercommunalité : la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas.

Pas de secret, la maire de Hanvec a dû aussi s’armer de patience et faire preuve d’une très grande disponibilité, jusqu’à renoncer à des réveillons de Noël en famille… Inutile d’attendre une grande reconnaissance de ses administrés, dont elle déplore qu’ils soient de plus en plus « consommateurs » voire « assistés ».

Et Madame la maire d’ajouter que pour durer dans la fonction, l’essentiel est surtout de faire passer l’intérêt général avant son intérêt personnel, ce que les habitants savent majoritairement reconnaître.