Place aux Femme(s) en presqu’île de Crozon du 3 au 8 mars 2020

Au café Les Voyageurs, mardi 3 mars 2020 – 20h32

SUUIJ – Violoncelle & Bougie / Concert

SUUIJ – Violoncelle & Bougie / Concert Au restaurant l’Escale gourmande de Crozon, le 4 mars 2020 – 10h32 – 14h32 / 17h02 – 20h32 : Deux jours moins toi / Théâtre / N’Ouzon Ket. Une seule en scène intimiste d’un petit quart d’heure, un face à face entre une actrice et un spectateur dans l’univers feutré de la Boîte à T .”

Au café Les Voyageurs, jeudi 5 mars 2020 – 19h42 : J’aime mieux la mer du Nord / Théâtre / Cie Tintamarre. Le récit d’une vie mise en perspective qui rappelle non sans humour la vie de nombreuses femmes…

Au café Les Voyageurs, vendredi 6 mars 2020 – 18h32 :

Ils lisent d’Elles / Lecture / N’Ouzon Ket. Voix d’hommes pour textes féminins.

Ils lisent d’Elles / Lecture / N’Ouzon Ket. Voix d’hommes pour textes féminins. Au café Les Voyageurs, dimanche 8 mars 2020 – 17h02 : Femme Publique et Chéri-e Chéri-e / Talk show & Musique. Rencontre avec deux candidates aux élections municipales en presqu’île de Crozon, Christine Lastennet et Gaëlle Vigouroux.

Parce qu’une journée ne suffit pas… Le collectif N’Ouzon Ket et le Café associatif Les Voyageurs de Lanvéoc organisent une semaine d’échange et de partage autour de spectacles, lectures et rencontres du 3 au 8 mars 2020.