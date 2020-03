Transmission alimentaire et traditions culinaires

Cuisine et identité culturelle

L’Unesco reconnaît bel et bien le domaine de la table comme un élément culturel. Ainsi, le repas gastronomique à la française est classé au patrimoine mondial de l’humanité, mais aussi la cuisine traditionnelle mexicaine, le régime méditerranéen, et le washoku (qui correspond au menu du Nouvel An des Japonais), ou encore nombre de plats et mets : pizza napolitaine, bière belge, café arabe ou encore pain d’épice croate…

En Bretagne, les crêpes ont non seulement triomphé mais elles se sont répandues dans toutes la France et sont associées à notre région. Pourtant, bien d’autres régions du monde entier ont leurs version des crêpes, de la Normandie à la Scandinavie… Peut-être les Bretons ont-ils été de plus fervent transmetteurs de leur spécialité phare ? Après tout, le kouign aman, originaire de Douarnenez est bien imité jusqu’au Japon…

Ce qui est certain, c’est que les crêpes sont un met très ancien. On en saura plus en avril quand s’ouvrira la prochaine exposition du Musée de l’abbaye de Landévennec consacré aux crêpes et galettes. Un livre est en préparation et on peut participer à son financement jusqu’au 1er avril 2020.

Bien des plats dit “traditionnels” français ne remontent guère à la nuit des temps mais au XIXe siècle. On formalise alors les recettes de ce qui étaient sans doute des ragoûts déjà en usage dans les chaumières : du bœuf bourguignon à la potée auvergnate en passant par la blanquette de veau… Si ces recettes gardent toute leur popularité aujourd’hui, c’est grâce à d’autres formes de transmission, médiatiques, via les émissions télévisées de cuisine, ou numériques, par le biais des blogs culinaires…

Nombre de familles ont aussi leurs recettes transmises de grand-mère en petit-fils ou de père en fille… et, inversement, qui n’a pas sa détestation familiale, des endives amères au bol de lait nature ?

Habitudes de table et plats ou ustensiles fétiches de famille

La transmission culinaire familiale passe aussi par des habitudes de table spécifiques, du brunch du dimanche matin à la pizza du samedi soir…on a comme ça nos petits rituels. Et nos objets fétiches qui trônent dans la cuisine ou servent encore à l’occasion : une casserole en cuivre qu’on fait briller, un porte-serviette brodé ou un service à thé de la grande tante qu’on sort avec nostalgie, juste pour le souvenir d’enfance…