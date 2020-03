Cap solidarité Madagascar intervient dans trois secteurs géographiques de l’île : Fiadanana, Nosy-Varika et Ankatafana. Là-bas, l’association favorise principalement les actions d’aide à la scolarisation, de soutien aux pêcheurs côtiers, de formations agricoles…

Des missions régulières à Madagascar

Pour suivre l’évolution des projets qu’elle soutient, l’association envoie chaque année des membres sur place pendant environ 1 mois. Une mission éprouvante mais enrichissante, qui demande une bonne forme physique pour supporter les longs trajets en pirogue ou en camionnette par tous les temps. Jean-Patrick Courtois, le président de l’association, s’y rend depuis plusieurs années, et pourtant à chaque fois il a l’impression de débarquer dans un autre monde. Pour rester informée le reste de l’année l’association est en contact avec plusieurs acteurs locaux notamment Caroline, coordinatrice de l’école de Nosy-Varika et Claude, interprète et correspondant.

Des actions en Finistère au profit des Malgaches

L’association Cap solidarité Madagascar est aussi très active sur son territoire, elle organise et participe à de nombreux événements à Locronan et dans l’ensemble du Finistère. Elle vend des produits et de l’artisanat Malgaches ramenés directement des missions de l’association, tous les fonds servent à pérenniser ou lancer des projets à Madagascar.

Suivez toute l’actualité et l’avancée des projets de l’association Cap solidarité Madagascar sur leur site internet.