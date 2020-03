Dancehall et cumbia avec le duo Sotomayor dans “Origenes” !

A l’honneur aujourd’hui, le duo mexicain d’électro aux influences de musiques afro-latines, Sotomayor.

Composé du frère Raul à la production et de la sœur Paulina qui prête sa voix, le groupe vient de sortir à l’occasion de la saint valentin le 14 février leur nouvel album « Origenes » sous le label Wonderwheel Recordings.

Un 3ème opus qui confirme encore une fois leur maîtrise dans leur façon jongler entre musique latine et électronique ; en somme, 10 titres électro-pop qui viennent tant mixer dancehall que cumbia.

Sotomayor débute en 2015 avec « Salvaje » un album qui aura une belle longévité et leur permettra de jouer à l’international dans plusieurs festivals.

Par ailleurs, on peut ressentir sur cet opus beaucoup plus d’inspirations afro-caribéennes et surtout une véritable volonté d’enflammer les dancefloors via des compos majoritairement dancehall et l’utilisation de nombreuses percussions.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Tu cuerpo y el mio » et « Quéma ».