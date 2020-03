Des idées de sorties en famille dans le Finistère en mars 2020 avec Récréatiloups

L’association Epal, basée à Brest, organise des séjours thématiques d’été pour les enfants : arts et culture, sports, découvertes scientifiques ou immersion en langue bretonne, il y en a pour tous les goûts ! La plupart des séjours ont lieu dans le Finistère mais pas uniquement. Renseignement sur le site internet Tousencolo

Gobabygym : nouveau à Brest, c’est une salle de sport pour enfants de 10 mois à 10 ans, de 215 m2 en trois espaces. En plus des exercices physiques (cours encadrés par des professeurs), on pourra y suivre des ateliers de langue des signes ou de pédagogie Montessori. On pourra aussi y fêter des anniversaires d’enfants. La salle est située route de Gouesnou (ouverture fin mars).

Le Jardin de Prélude est une association d’insertion qui propose aux familles des ateliers enfants et famille autour de la nature, du jardinage ou du maraîchage bio ; sur place également, on trouve un rucher, une mare pédagogique et un poulailler.

Des sorties en famille à noter dans votre agenda