Le master EGEL : un contenu pluridisciplinaire pour former les futurs gestionnaires de l’environnement

L’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) à Plouzané propose de découvrir différentes formations du Master des sciences de la mer et du littoral (SML) ainsi que l’Ecole doctorale. Nous découvrons dans cette émission la mention Expertise et Gestion en Environnement Littoral (EGEL).

Le master EGEL vise à former les futurs acteurs du littoral, capables d’appréhender globalement les enjeux de gestion environnementaux et sociétaux. La première année permet aux étudiants d’acquérir les bases scientifiques nécessaires à une bonne connaissance des milieux littoraux et marins. La seconde est plus directement orientée sur la conduite du projet professionnel ou de recherche de l’étudiant. Le contenu pluridisciplinaire de l’enseignement associe cinq disciplines principales (géographie, biologie, chimie, droit et économie). Les intervenants du monde socioprofessionnel, locaux et nationaux, jouent un rôle majeur dans la formation EGEL, particulièrement en M2 où interviennent 70 % d’entre eux. Les enseignements intègrent 80 professionnels pour un total de près de 250 heures (dont 200 h en M2, soit 45% des enseignements). Une partie de ces interventions se fait sur le terrain, permettant ainsi aux étudiants une meilleure prise en compte des réalités.

Le master SML unique en France

Le master Sciences de la Mer et du Littoral (SML) est unique en France. Il regroupe sous un même domaine 8 mentions qui abordent les différents aspects des SML : Biotechnologies, Biologie, Gestion de l’environnement, Economie Appliquée, Droit des Activités Maritimes, Sciences de la Terre, des Planètes et de l’Environnement, Chimie et Sciences du Vivant, Physique Marine. Des pratiques d’enseignement innovantes sont en place à l’IUEM : Une unité d’enseignement interdisciplinaire pour renforcer le lien entre les étudiants des différentes mentions et des classes inversées pour favoriser les discussions entre étudiants, enseignants et chercheurs.