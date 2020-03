Grandir avec les écrans en Aulne maritime

C’est l’association des professionnels de santé du Faou, en particulier la maison de santé, qui a lancé cette opération Grandir avec les écrans.

C’est une préoccupation des médecins comme des enseignants, éducateurs ou parents : cette omniprésence des écrans, de la télévision au smartphone en passant par les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo ou même les écrans d’affichage dans la rue… Outre la sédentarité et l’absence d’exercice physique, l’usage immodéré des écrans pose des questions sur la capacité de concentration, l’attention, le sommeil des enfants, voire l’addiction…

Semaine sans écran avant l’école

En septembre 2018, pour lancer le débat, les professionnels de santé et les enseignants des écoles maternelles et élémentaires du secteur (Le Faou, Rosnoën, Pont-de-Buis, Hanvec) ont d’abord interrogé les enfants sur ce qu’ils feraient si on supprimait les écrans. Avec leurs réponses, des affiches ont été réalisées et placardées dans les lieux en lien avec la santé et l’enfance. L’opération s’est poursuivie par un défi “sans écran avant l’école” pendant une semaine. 500 enfants de 3 à 10 ans y ont participé.

Prochaine étape, un théâtre-forum impliquera les parents (et les enfants) dimanche 8 mars 2020 à 16h à la médiathèque Youenn Gwernnig, animé par la compagnie « Ty catch forum » et l’association Camp’Tic



Une nouvelle semaine sans écran est prévue en juin et la réalisation d’une plaquette d’information à destination des familles est en cours.