Swing fait “ALT F4” et ouvre une nouvelle fenêtre dans sa carrière !

S’éloignant petit à petit et de plus en plus de son domaine de prédilection le rap, on parle aujourd’hui de l’artiste belge Swing !

Membre du collectif bruxellois « L’Or du commun », le rappeur vient néanmoins de sortir son second projet solo, un EP nommé « ALT F4 » 2 ans après un premier opus intitulé « Marabout ».

Ce projet il est sorti sous le label Labrique le 7 février dernier.

La pratique du rap entre guillemet de « puristes » est-elle une fenêtre qu’il souhaite fermer par le biais donc de « ALT F4 » ? La question est légitime. Cependant, une fenêtre il en ouvre une autre avec cet EP et un style bien à lui qui reste quand même très hip-hop, évidemment.

Comme à son habitude et particulièrement sur cet EP, Swing à beaucoup travaillé à partir des instrumentales, de toute évidence, mais plus précisément pour le choix des thèmes et des featurings !

Ainsi un morceau comme « N » qui traite du racisme, un sujet qui touche particulièrement l’artiste, n’a pas été écris à l’avance et en fait un très bon morceau particulièrement spontané.

La spontanéité fait d’ailleurs la grande la richesse de ce projet.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits de l’EP sont déjà dans la playlist radio évasion : « Pas besoin de raison » et « Indélébile ».