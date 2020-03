Avec “Serrures et palmiers”, Bleu Russe revient avec un album incisif et décalé.

Aujourd’hui, on se replonge dans l’univers du label auvergnat Petrol Chips, avec le nouvel album « Serrures et palmiers » de Bleu Russe. Un album sorti par l’artiste grenoblois le 21 février dernier.

Derrière Bleu Russe se cache David Litavicky, et un musique assez inclassable tant elle est influencée par des styles très différents (rap, noise, variété, punk, pop, electro,…). Bleu Russe c’est tout cela à la fois et c’est aussi des textes incisifs, frontales, saupoudrés d’humour, de colère, et de doutes.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : “La beauté du geste” et “Loin”.