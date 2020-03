Baleadenn : salon de la randonnée les 7 et 8 mars 2020 au Relecq-Kerhuon

Au programme du salon Baleadenn, une cinquantaine d’exposants, associations et professionnels de la randonnée, seront présents. Le parrain de cette édition est le dessinateur Nono : ses carnets de voyages seront exposés et il animera une conférence ”On the road again” le samedi 7 mars 2020 à 16h30. Pendant le week-end quatre autres conférences sont proposées.

En plus des exposants, quatre randonnées au Relecq-Kerhuon

Et bien sûr, quatre randonnées sont organisées au départ de la salle de l’Astrolabe du Relecq-Kerhuon à chaque fois. Deux sont organisées par Les Amis de la maison des Kerhorres, le 7 mars 2020 à 14h ”De Camfrout à l’Anse Le Franchissement de l’Elorn” et le 8 mars 2020 à 14h ”Voix(es) d’eau”. Le samedi 7 mars 2020 à 16h, Erwan Cavarec, arbologue vous emmène découvrir ”La voix des arbres” et le dimanche 8 mars 2020 à 9h45, vous pourrez suivre ”War hent ar gerhored” une randonnée en breton. Il est conseillé de contacter l’association pour réserver ses places, les randonnées peuvent être annulées en fonction du temps.

Les bénéfices de l’événement financeront le collège Diwan du Relecq-Kerhuon.

Infos pratiques

Salle de l’Astrolabe Le Relecq-Kerhuon

Samedi 7 mars et dimanche 8 mars 2020 de 9h30 à 18h

Entrée 2 euros par jour, gratuit pour les moins de 14 ans

Réservation randonnées 07 68 07 90 71 ou baleaden@diwan.bzh

Le site du salon Baleadenn