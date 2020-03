Le festival Cultu’R’Mômes dans le Haut-Léon du 6 mars au 5 avril 2020

“Art des rues, art des champs”, c’est le thème de cette édition 2020 du festival Cultu’R’Mômes, du 6 mars au 5 avril 2020 à Landivisiau mais aussi Cléder, Saint-Pol-de-Léon, Lanhouarneau, Tréflaouénan, Tréflez, Plouescat, Plouénan, Sibiril, Plounévez-Lochrist, Santec, Roscoff, Mespaul, Plougoulm…et même l’île de Batz où est organisée une balade contée en fanfare le 5 avril 2020.

Ateliers, spectacles, balade contée et sculptures sonores pour le jeune public

Les animations et ateliers sont nombreux mais se remplissent très vite !

Six spectacles sont programmés, du conte au ciné-concert en passant par la musique et le théâtre.

On pourra voir à Saint-Pol-de-Léon, puis à Cléder, une exposition de sculptures sonores (ardoise, bronze,tige de verre frottée, structure de bois et de métal). Elle permet d’improviser et de jouer librement avec les sons et ainsi créer sa propre matière sonore.

Des rencontres professionnelles sont aussi prévues, notamment pour les assistantes maternelles.

La participation à l’ensemble des animations se fait après réservation préalable au 02 98 69 44 54ou en ligne sur www.hautleoncommunaute.bzh dans la limite de 3 réservations par foyer hors spectacle.