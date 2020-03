Les sorties en Finistère du 6 au 8 mars 2020

Hommage aux femmes à Lanvéoc, salon de la randonnée au Relecq-Kerhuon, Printemps des poètes, festival DañsFabrik à Brest, festival pour les enfants en Haut-Léon… des giboulées de rendez-vous, c’est la vie en mars !

Concerts et spectacles

Le festival de danse DañsFabrik à Brest c’est jusqu’au 7 mars 2020 ; encore 2 jours pour découvrir la création chorégraphique contemporaine et les arts du mouvement.

6 mars 2020

Marine Baousson a peur… et nous fait rire à ce propos, à l’Arthémuse de Briec

Marie-Flore (pop) à La Carène à Brest

Ils lisent d’Elles, voix d’hommes pour textes féminins à 18h32 au café Les Voyageurs de Lanvéoc

7 mars 2020

Humour toujours à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas, celui de Verino

Moi Sorti(e) de scène – Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien après le spectacle ? Comment faire face et garder une posture de personnage public même quand il n’y a plus rien à jouer ? Théâtre de et Avec Malik Slimane, mise en scène de Charlotte Cany, Erwan Andrieux et Malik Slimane, chorégraphies de Charlotte Cany, scénographie et costumes de Violaine et Erwan Andrieux, 20h30, Maison du Temps Libre Crozon.

Session chanson électro avec Octave Noire et Olor au Novomax de Quimper

Karnaval ! (concerts & spectacles) : Orkestre Eklektik + Katell & Fred (chant des écoles) + Hokus Korus (trio chant de Trinidad) à Commana

Zouk Machine, Pedro Castano, Lio, Jean-Pierre Morgand, Sloane, Partenaire particulier et Philippe Cataldo réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 au parc expo à Quimper

Alkpote (rap) + 1ère partie au Vauban à Brest

A la ligne de Joseph Ponthus par Michel Cloup Duo (entre lecture et chanson, rock et électro) + Miossec à La Carène à Brest

8 mars 2020

Concert des professeurs de l’école de musique. Maison du temps Libre à Crozon 16h30



Animations, jeux, festivals

A Châteaulin, l’amicale laïque organise un défilé costumé d’enfants, un bal animé par Electropic et une distribution de crêpes. Rendez-vous à 14 h à la salle des fêtes le 7 mars 2020.

Du 6 mars au 5 avril 2020, c’est le Festival Cultu’R’Mômes entre art des rues et art des champs : des spectacles, ateliers et contes destinés aux tout-petits, aux enfants et à l’ensemble des familles ainsi qu’aux professionnels de la Petite Enfance animeront les médiathèques, bibliothèques, salles de spectacles et équipements communautaires dans l’ensemble des communes du territoire de Haut-Léon Communauté. www.hautleoncommunaute.bzh

Dans le cadre du Printemps des poètes, le collectif Synergie vous propose les 7 et 8 mars 2020 deux scènes ouvertes Slam / Poésie et contes le 7 mars 2020 de 20H à 23H au Temple du Pharaon (36 rue Jean Macé à Brest) et le 8 mars 2020 de 14H30 à 17H aux ateliers des Capucins (Brest) .

Un tournoi de tarot a lieu le 7 mars 2020 à la salle Transat de Roscanvel à 14h (gratuit).

Jambon à l’os et karaoké à 21 h le 7 mars 2020 salle des Vieux métiers d’Argol

Soirée crêpes à la Maison pour tous de Quimerc’h le 7 mars 2020 (organisé par l’Association des parents d’élèves)

Fête des jonquilles en forêt du Cranou (Le Faou-Rumengol) le 8 mars 2020 : des stands de jeux, la fanfare Zebaliz et de quoi se restaurer sur place !

Projections, débats et conférences

Toiles d’artistes, œuvres à 8 pattes, est une conférence d’Emmanuel Holder pour vous faire aimer les araignées, au centre Ti Menez Are de Brasparts le 6 mars 2020 à 20h30.

La librairie Passage organise une “tournée Finistère” pour l‘économiste Jacques Luzi et son essai Au rendez-vous des Mortels (éditions La Lenteur). Il échangera avec le public sur la question du déni de la mort dans nos cultures modernes :

Vendredi 6 mars 2020 à Douarnenez à la librairie L’Ivraie de 17h à 20h.

Samedi 7 mars 2020 à Kroas E Méno, à Telgruc-sur-mer chez Bouquins & Brocantes de 12h à 16h30 avec soupe maison le midi .

Samedi 7 mars 2020 à Brasparts à la librairie Passage de 17h30 à 20h avec une soupe maison aussi.

Pour réfléchir en famille à l’impact de la télévision, du smartphone, de la tablette ou de l’ordinateur sur la vie et la santé des enfants, du théâtre-forum à Pont-de-Buis sur le thème “Grandir avec les écrans” le 8 mars 2020 à la médiathèque Youenn Gwernig

Femme Publique et Chéri-e Chéri-e / Talk show & musique en hommage aux femmes/ Rencontre avec les trois femmes candidates aux élections municipales en presqu’île de Crozon, dimanche 8 mars 2020 à 17h02 au café Les Voyageurs de Lanvéoc..

Salons et foires

Les 7 et 8 mars 2020 à l’Astrolabe, au Relecq-Kerhuon, la neuvième édition du salon de la randonnée Baleadenn. Plus de 60 exposants : randonnées pédestres, maritimes, cyclistes, équestres, organisateurs de randonnées, trek, matériel, hébergements, auteurs, témoignages, des conférences en Français et Breton, des animations. Horaires : 9h30 – 18h00 Tout le programme sur www.baleadenn.org

Troc et puces de l’ALC hand-ball dimanche 8 mars 2020 de 9 h à 18 h à l’espace Coatigrac’h à Châteaulin. Plus de 100 exposants et plus de 1000 visiteurs attendus.

Expositions

Raoul Dufy (1877 – 1953), les années folles, près de 300 œuvres – dessins, gravures, huiles sur toile, tissus, robes – de ce touche-à-tout de génie au musée des beaux-arts de Quimper jusqu’au 4 mai 2020