OARVV #69 : en mode hivernal

Voici la playlist de l’émission #69 d’On A Rien Vu Venir (OARVV pour les intimes). Des nouveautés, des musiques millésimées, un blindtest et une chronique gourmande. Plaisir d’offrir et joie de recevoir !

Playlist de l’émission :

The Clash – London Calling / London Calling (Sony Music, 1979)

Othr Lives – Lost Day / Lost Day EP (Pias, 2020)

Corte Real – Pays vaincus / Pays vaincus (CBE, 2019)

En Attendant Ana – Words / Juillet (trouble In Mind Records, 2020)

Andy Shauf – Try again / The Neon Skyline (Anti, 2020)

Her. – Five minutes / Her (FAM records, 2018)

Pierre Lapointe – Au 27-100 rue des Partances / La forêt des Mal-Aimés (Audiogramme, 2006)

Chronique gourmande de Jean-Louis : “Le sens de la vie”

The Monthy Python – Always look on the bright side of life

Iggy Pop – Lust for life / Lust for life (RCA Records, 1977)

David Bowie– Life on Mars ? / Space Oddity (RCA Records, 1971)

Queen – Don’t stop me now / Jazz (EMI, 1978)

+ le blindtest « La vie en chansons »

Vanessa Paradis / Alain Bashung / Kat Onoma / Daniel Balavoine / Gérald De Palmas / Chawki ft. Dr Alban / Coldplay / Celtas Cortos / Yves Montand /Sandra Kim (BO Il était une fois la vie, musique:M.Legrand) / Kenn V ft. Lorelei / Corneille / Debbie Davis -BO Le roi lion / Tryo / Les Innocents / Vanessa Paradis / Nicoletta / Maurice Chevalier et André Urban / Johnny Hallyday / Charles Aznavour

Intrus: Coldplay et “Viva la vida” seul titre en anglais de la liste

Santé, bonheur et rock’n’’roll.

Tendez l’oreille et partagez l’info…