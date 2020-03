Gaëtan Nocq, de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h au monde de la bande-dessinée historique

Dessinateur et scénariste de bande-dessinée, Gaëtan Nocq est déjà l’auteur -entre autres – d’une série d’albums historiques Capitaine Tikhomiroff (4 tomes) éd. La boîte à bulles, coll. Hors-champ. Avec Le Rapport W, infiltré à Auschwitz (scénario, dessin et couleurs), éd. Daniel Maghen, mai 2019, il a remporté le prix du magazine Cases d’Histoire et était f inaliste au grand prix de la critique 2020. Il a aussi reçu en Pologne l’équivalent le prix spécial Histoire de la Wacław Felczak et Henryk Wereszycki avec l’historienne Isabelle Davion et l’éditeur Daniel Maghen.

Le Rapport W, infiltré à Auschwitz raconte l’histoire véridique du soldat Witold Pilecki, soldat polonais qui se porte volontaire en 1940 pour être emprisonné à Auschwitz pour infiltrer le camp d’extermination. Il parviendra ensuite à s’évader du camp, à survivre à la guerre après avoir participé au soulèvement de Varsovie en 1944, et finira exécuté par le régime communiste polonais en 1947.