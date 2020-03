Les rendez-vous du musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas en mars 2020

Le musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas a rouvert ses portes en février ; en mars 2020, il propose plusieurs types de rendez-vous

Visites guidées du musée ou du patrimoine de Plougastel-Daoulas

Balade guidée à Saint-Adrien, depuis la chapelle mercredi 11 mars 2020 à 15h, autour de la vie quotidienne dans un village

Visite guidée générale du musée vendredi 20 mars 2020 à 14h30

Visite flash sur l’intérieur Plougastel et atelier peinture sur porcelaine pour adultes et enfants, samedi 21 mars 2020 à 15h00

Exposition des gravures et aquarelles maritimes de Patrick Berthélémé

Centrée sur les thématiques de la mer et la pêche à Plougastel-Daoulas, l’exposition présente les gravures et aquarelles colorées de l’artiste Patrick Berthélémé. Il sera présent au musée les 20 et 27 mars 2020 à partir de 15h. Il abordera avec le public les techniques artistiques utilisées, le lieu, et répondra aux diverses questions du public.