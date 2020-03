Au Run ar Puns, on mise aussi sur l’intelligence collective des abeilles

Loïc Flatrès-Grall, ingénieur agricole et agronome, passé par l’Institut de l’abeille à Avignon, est un apiculteur amateur mais aussi bénévole à Run ar Puns. Depuis quelques temps, le lieu accueille “en résidence permanente” 3 ruches et ses abeilles, avec peut-être à long terme, un miel “made in Run ar Puns”. Loïc nous fait découvrir l’un des charmes de cet insecte : son intelligence.

Des capacités cognitives surprenantes dans un aussi petit truc

En France et en Bretagne, l’abeille noire (Apis mellifera) est l’espèce dominante, et c’est celle-ci qui a posé ses bagages à Run. Les abeilles n’ont plus de secret pour Loïc. Avec ses capacités pour se repérer dans l’espace, d’apprendre et de retenir, sa capacité de stratège et d’adaptation, ses capacités sociales, l’abeille peut nous surprendre et on peut comprendre que même si un apiculteur est habitué à la côtoyer, il ne peut qu’être surpris et émerveillé par tant de capacités. Quand on sait que le cerveau d’une abeille a un volume d’1 mm3 (pour 1 millions de neurones), on peut toujours être en droit de se demander si avec nos 86 milliards de neurones, il n’y aurait pas moyen de faire mieux. Loïc nous explique dans cette émission de quoi est capable l’abeille.

Des abeilles au Run ar Puns

Hasard ou coïncidence, le Run a choisi, comme à chaque semestre, de mettre en avant un animal, et après la fourmi bâtisseuse, c’est l’abeille qui est mise en avant. Peut-être aussi parce que le Run accueille les ruches de Loïc ? Qui sait… Non seulement le Run les accueille mais il fait découvrir à qui le souhaite cette espèce très futée, c’était le cas tout récemment lors d’une soirée découverte animée par Loïc. Une nouvelle aventure à suivre au Run ar Puns.